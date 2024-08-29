Покровское направление — Силы обороны ликвидировали флаг РФ на терриконе

Сбитие российского флага возле Покровска. Фото: скриншот с видео

Украинские бойцы возле села Михайловка на Покровском направлении дроном сбили с террикона флаг России, который поставили туда оккупанты. Известно, что этот террикон находится на подконтрольной врагу территории.

Об этом рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины по псевдо "Алекс" в четверг, 29 августа, и показал соответствующее видео.

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Военный рассказал, что этот террикон находится на подконтрольной противнику территории, но это не помешало проникнуть туда Силам обороны.

"Никакие силы и средства они не способны туда подтянуть из-за контроля высоты нашими дронами. Сама по себе высота важна и главное не допустить оборудования там огневых позиций врага", — подчеркнул "Ахиллес".

Какая ситуация на Покровском направлении

Аналитики Института изучения войны 28 августа сообщали, что на Покровском направлении российские войска добились значительных тактических успехов. В то же время украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от города.

В ISW считают, что это говорит о том, что Россия дополнительно удерживает позиции в центральной части города.

В то же время издание The New York Times в своей статье отметило, что президенту России Владимиру Путину более важно наступление и продвижение на Донбассе, в частности на Покровском направлении, чем защита от наступательной операции ВСУ в Курской области. Об этом свидетельствует нехватка личного состава российской армии и разные приоритеты для боев на Курщине и Донбассе.