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Ситуация в Покровске — Сырский в Донецкой области провел военное совещание с комбригами

29 августа 2024 17:55
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Оборона Покровска — Сырский провел срочное совещание в Донецкой области
Александр Сырский на военном совещании. Иллюстративное фото: Military Media Center
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней подряд проводит военные совещания в Донецкой области. Самая сложная ситуация в Покровском районе.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг, 29 августа.

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Главком отмечает, что наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее на рубеже Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидовым.

"Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника", — отметил Сырский.

В частности, он отметил бойцов 25-й ОВДБр, 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша и 150-й ОМБр. Они "не оставляют никаких шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя". Главком добавил, что обсудил с комбригами обеспеченность бойцов.

"В таких условиях наша главная задача — усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств", — написал главком.

сырский в покровске
Скриншот сообщения Сырского

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