В Харьковской области бойцы 3 ОШБр уничтожили дронами российскую технику

Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили целый ряд российской техники — появилось видео
29 августа 2024 11:31
Дрон 3 ОШБр заходит на атаку по российскому военному авто. Фото: скриншот
В Харьковской области бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили ряд российской боевой техники. В списке не только легковые автомобили, но и бронированная техника.
Эффектные кадры уничтожения вражеской техники показали в официальных соцсетях подразделения в четверг, 29 августа.
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Как отмечается, операторы дронов из 2 штурмбата подразделения смогли поразить:
- один бронетранспортер (предварительно — БТР-82);
- одну ББМ (тип устанавливается);
- транспортные грузовики "Урал";
- транспортные фургоны "УАЗ".
и ряд другого транспорта, который использовали оккупанты.
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