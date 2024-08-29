В Харьковской области бойцы 3 ОШБр уничтожили дронами российскую технику

Дрон 3 ОШБр заходит на атаку по российскому военному авто. Фото: скриншот

В Харьковской области бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили ряд российской боевой техники. В списке не только легковые автомобили, но и бронированная техника.

Эффектные кадры уничтожения вражеской техники показали в официальных соцсетях подразделения в четверг, 29 августа.

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Как отмечается, операторы дронов из 2 штурмбата подразделения смогли поразить:

один бронетранспортер (предварительно — БТР-82);

одну ББМ (тип устанавливается);

транспортные грузовики "Урал";

транспортные фургоны "УАЗ".

и ряд другого транспорта, который использовали оккупанты.