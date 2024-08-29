Возведение Генштаба — назвали количество боеприкосновений с врагом за минувшие сутки

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Парламент.UA

В Украине в четверг, 29 августа, начался 918-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки было зафиксировано 195 боевых столкновений на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация по фронтам

На Харьковском направлении произошло два инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло двадцати трех. Силы обороны отражали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 14 атак противника в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак неподалеку от Белогоровки, Спорного и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Белой горы, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Двадцать раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, наиболее активно, возле Нелиповки. По Торецку нанес семь ударов тринадцатью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отражали 66 атак. Более половины из них — в районах Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Украинка, Карловка, Георгиевка, Галицыновка и Константиновка, где кафиры 30 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времивском направлении противник предпринял шесть попыток захватить наши позиции недалеко от Константиновки, Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковал со стороны Никольского.

На Ореховском направлении отражены два штурма захватчиками украинских позиций в районах Работино и Новоданиловки.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий вчера не проводили.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Скриншот поста Генштаба