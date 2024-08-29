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Оборонці відбили понад 60 штурмів ворога на Покровському напрямку — зведення Генштабу

29 серпня 2024 10:39
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Зведення Генштабу — назвали кількість боєзіткнень з ворогом за минулу добу
Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Парламент.UA
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

В Україні у четвер, 29 серпня, розпочався 918 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби було зафіксовано 195 бойових зіткнень на фронті.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося два ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла двадцяти трьох. Сили оборони відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Білогорівки, Спірного і Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Григорівки, Іванівського, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Двадцять один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк та, найактивніше, біля Неліпівки. По Торецьку завдав сім ударів тринадцятьма керованими авіабомбами.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак. Понад половину з них — в районах Гродівки і Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Українка, Карлівка, Георгіївка, Галицинівка та Костянтинівка, де окупанти 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб захопити наші позиції неподалік Костянтинівки, Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Микільського.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Новоданилівки.

На Придніпровському і Гуляйпільському напрямках окупанти наступальних дій вчора не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

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Скриншот допису Генштабу
Скриншот допису Генштабу
Скриншот допису Генштабу

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