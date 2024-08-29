Первая украинская баллистическая ракета — какой радиус действия.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании первой украинской баллистической ракеты. Также украинские войска уже успели успешно испытать новое оружие собственного производства.

Это прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE.

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По словам советника главы ОП, дальность баллистической ракеты украинского производства составляет 600-700 км.

"Я думаю, что это все вопросы, которые мы с вами увидим, когда они (ракеты. — Ред.) будут эффективно работать", — сказал Подоляк.