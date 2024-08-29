Перша українська балістична ракета — який радіус дії

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення першої української балістичної ракети. Також українські війська вже встигли успішно випробувати нову зброю власного виробництва.

Це прокоментував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.LIVE.

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За словами радника голови ОП, дальність балістичної ракети українського виробництва становить 600-700 кілометрів.

"Я думаю, що це все питання, які ми з вами побачимо, коли вони (ракети. — Ред.) будуть ефективно працювати", — сказав Подоляк.