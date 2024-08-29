На Харківщині бійці 3 ОШБр знищили дронами російську техніку

Дрон 3 ОШБр заходить на атаку по російському військовому авто. Фото: скриншот

У Харківській області бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили цілий ряд російської бойової техніки. В переліку не тільки легкові автомобілі, а й броньована техніка.

Ефектні кадри знищення ворожої техніки показали в офіційних соцмережах підрозділу у четвер, 29 серпня.

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Як зазначається, оператори дронів з 2 штурмбату підрозділу змогли уразити:

один бронетранспортер (попередньо — БТР-82);

одну ББМ (тип встановлюється);

транспортні вантажівки "Урал";

транспортні фургони "УАЗ".

та низку іншого транспорту, який використовували окупанти.