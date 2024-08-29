На Харківщині бійці 3 ОШБр знищили дронами російську техніку

Бійці Третьої штурмової бригади знищили цілу низку російської техніки — з'явилося відео
29 серпня 2024 11:31
Дрон 3 ОШБр заходить на атаку по російському військовому авто. Фото: скриншот
У Харківській області бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили цілий ряд російської бойової техніки. В переліку не тільки легкові автомобілі, а й броньована техніка.
Ефектні кадри знищення ворожої техніки показали в офіційних соцмережах підрозділу у четвер, 29 серпня.
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Як зазначається, оператори дронів з 2 штурмбату підрозділу змогли уразити:
- один бронетранспортер (попередньо — БТР-82);
- одну ББМ (тип встановлюється);
- транспортні вантажівки "Урал";
- транспортні фургони "УАЗ".
та низку іншого транспорту, який використовували окупанти.
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