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Операция в Курской области — СМИ назвали причины, мешающие Путину вернуть территории

30 августа 2024 08:40
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Почему Россия не спешит возвращать Курскую область под свой контроль
Российские призывники выстраиваются перед отправкой на фронт. Фото: REUTERS/Сергей Пивоваров
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Защитная операция украинских войск в Курской области повлияла на ход войны и продемонстрировала слабость и недальновидность Кремля. Россияне не ожидали такого поворота, однако вернуть под свою собственность территории на Курщине тоже нелегкая задача.

Об этом говорится в статье The Hills.

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Как только в медиа появились первые сообщения о продвижении ВСУ на Курскую область, аналитики прозвали эту операцию "безрассудной авантюрой", как пишет The Hill. Но на самом деле влияние этой операции продемонстрировало беспорядок внутри Кремля и отсутствие конкретного плана действий. Фокус командования России сместился на то, как удержать власть, исходя из имеющихся условий.

В России возникли серьезные проблемы. В частности, если там захотят вернуть утраченные территории в Курской области, то РФ нужно привлекать больше войск. Но командование не может опрокидывать войска с завоеванных позиций в Украине из-за страха их потери. А мобилизация молодых призывников противоречит предыдущему обещанию Владимира Путина, ранее заявлявшего, что не отправит их в Украину.

"Президент Владимир Путин, когда-то так прочно контролировавший ситуацию, кажется ошеломленным и бесцельно бродит скучными заседаниями, которыми он когда-то руководил с угрозой и властью. Прошли угрозы ядерной эскалации, летние каникулы в Сибири без рубашек и странные выступления против Запада. Трансформация характера накопленные психологические последствия проигрыша в долгой и бессмысленной войне. Но это также оживляет настойчивые слухи о том, что стоящий на камере человек вовсе не президент", — отмечает издание.

В России может назреть бунт

Между тем в России уже заметна острая нехватка рабочей силы в гражданской экономике и она будет усиливаться в дальнейшем из-за постоянной потребности мобилизации. Это может привести к развертыванию в России уличных протестов.

Первые из них начались в регионах, где проживают в основном этнические меньшинства России. На войне среди рядов русских войск чаще всего гибнут представители неславянских меньшинств .

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Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

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