Россияне проводят две тактические операции для взятия Покровска

Украинские военнослужащие готовят САУ "Цезарь" к стрельбе по российским войскам вблизи города Покровск. Фото: REUTERS/Stringer

Российские войска уже проводят две тактические операции по захвату Покровска на Донетчине. Кроме того, они выбрали другую тактику продвижения, которая в последнее время показывает успехи.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 29 августа.

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Оккупанты проводят две тактические операции

Сейчас российские войска развернули первую операцию вдоль линии Новогродовка — Гродовка, восточнее Покровска. Они хотят захватить Мирноград и продвинуться в окрестности города.

Вдоль линии Селидово — Украинск — Горняк, что на юго-востоке от Покровска, россияне развернули вторую тактическую операцию. Таким образом, они хотят расширить свою группировку на Покровском направлении и укрепить свои уязвимые места от контратак ВСУ.

В ISW считают, что таким образом российское военное командование разработало стратегию, которая, благодаря двум успешным тактическим операциям, должна создать идеальные условия для интенсивного наступления на Покровск.

Чего россияне смогли добиться на Покровском направлении

Институт изучения войны обратил внимание на заявление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который 29 августа заявил, что самые интенсивные бои продолжаются на восточных окраинах Гродовки, что восточнее Покровска. Также на юго-западе от Покровска ВСУ отбивают атаки оккупантов возле Красного Яра, а также в пределах Новогродовки и непосредственно к востоку от Селидового возле Михайловки (юго-восточнее Покровска).

"На протяжении последних дней ISW наблюдала российские успехи в этих районах . Однако российские военные блоггеры утверждают, что российские войска добились более значительных тактических успехов на Покровском направлении, чем это доказывают визуально подтвержденные доказательства", — говорится в отчете.

Тем временем российские военные блоггеры утверждали в соцсетях, что войска РФ смогли продвинуться к юго-восточным окрестностям Мирнограда и уже ведут стрелковые бои в городе. Однако украинские военные утверждали, что российские войска действуют в Мирнограде, как ДРГ.

Кроме того, среди российских военных блоггеров распространялась информация, что российские войска смогли продвинуться по большей части восточных районов Селидового и дошли до центра города. Бои продолжаются также на окраинах Украинска, а Мемрик захватили. Тем временем в Галицыновку вошли российские войска.

Семья эвакуируется из Покровска. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Россияне не сбавляют быстрый темп наступления

В ISW добавили, что россияне не хотят сбавлять темп продвижения по Новогродовке — Гродовке, чтобы оперативно захватить Мирноград и обеспечить выход на окраине Покровска.

"Российские войска, вероятно, надеются достичь подобного эффекта, пытаясь охватить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой. Хотя остается непонятным, смогут ли россияне поддерживать относительно быстрые темпы продвижения через сравнительно больший город Мирноград и его окрестности", — говорится в отчете.

Кроме того, в ISW акцентируют, что вероятно российские войска попытаются воевать из-за украинских оборонных позиций вдоль линии Новогродовка — Гродовка, хотя и понесут большие потери. Так они хотят сохранить темп продвижения для скорейшего захвата Мирнограда.

Россияне продвигаются к Селидову для остановки наступления ВСУ

Тем временем российские войска приближаются к городу Селидово и к Украинску , и Горняку. Они хотят остановить украинское наступление на южной оконечности в направлении Покровска, что несет потенциальную угрозу для тактических операций армии РФ.

Карта продвижения российских войск в Донецкой области на 29 августа. Фото: скриншот Deepstate

В ISW объяснили, что сейчас позиции ВСУ восточнее линии Селидово — Украинск — Горняк дают возможность наносить удары по российскому тылу в направлении Покровска, что может сорвать наступление, ведь там войска РФ активно развертывают логистику и собирают войска для наступления.

"Командование армией РФ также, вероятно, стремится расширить и стабилизировать южный фланг российского выступления в этом районе, чтобы не позволить украинским силам угрожать достижениям, которых Россия достигла в ходе наступательной операции 2024 года, когда российские наступательные операции в направлении Покровска достигнут кульминации", - говорится в отчете ISW.

Также аналитики отметили, что украинские контратаки от основы выступления в направлении Авдеевки могут представлять угрозу российским войскам. Поэтому российское военное командование, вероятно, примет меры на южном фланге Покровского направления против ВСУ.

Россияне изменили тактику наступления

Российские войска хотят наступать с двух сторон — Украинск и Горняк. Это позволит поддерживать наступательные операции западнее Донецка. Территория севернее Красногоровки это поля, где ограничены прикрытия с малым количеством лесополос. Если россияне будут продвигаться именно по этой местности, то, как утверждают аналитики, им нужны успешные механизированные атаки с чем у оккупантов есть трудности. Потому они изменяют тактику.

"Российские войска оказались более ловкими в продвижении от населенного пункта к населенному пункту небольшими пехотными группами в направлении Покровска. Хотя еще неизвестно, смогут ли российские пехотные группы поддерживать темп продвижения при приближении к Украинскому и Горняку", — констатируют аналитики ISW.