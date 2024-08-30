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Росіяни підготували дві тактичні операції, щоб взяти Покровськ — ISW розкрили всі деталі

30 серпня 2024 08:03
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Росіяни проводять дві тактичні операції для взяття Покровська
Українські військовослужбовці готують САУ "Цезар" до стрільби по російських військах поблизу міста Покровськ. Фото: REUTERS/Stringer
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Російські війська уже проводять дві тактичні операції для захоплення Покровська на Донеччині. Окрім того, вони обрали іншу тактику просування, яка останнім часом показує успіхи.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікований 29 серпня.

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Окупанти проводять дві тактичні операції 

Зараз російські війська розгорнули першу операцію вздовж лінії Новогродівка —Гродівка, що на схід від Покровська. Вони хочуть захопити Мирноград та просунутися до околиць міста.

Вздовж лінії Селидове — Українськ — Гірник, що на південному сході від Покровська, росіяни розгорнули другу тактичну операцію. Таким чином вони хочуть розширити своє угруповання на Покровському напрямку та зміцнити свої вразливі місця від контратак ЗСУ.

В ISW вважають, що таким чином російське військове командування розробило стратегію, яка завдяки двом успішним тактичним операціям має створити ідеальні умови для інтенсивного наступу на Покровськ.

Чого росіяни змогли досягти на Покровському напрямку

Інститут вивчення війни звернув увагу на заяву Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який 29 серпня заявив, що найінтенсивніші бої наразі тривають на східних околицях Гродівки, що східніше від Покровська. Також на південному заході від Покровська ЗСУ відбивають атаки окупантів біля Красного Яру, а також в межах Новогродівки і безпосередньо на схід від Селидового біля Михайлівки (на південний схід від Покровська).

"Впродовж останніх днів ISW спостерігала російські успіхи в цих районах. Однак російські військові блогери стверджують, що російські війська досягли більш значних тактичних успіхів на Покровському напрямку, ніж це доводять візуально підтверджені докази", — йдеться у звіті.

Тим часом російські військові блогери стверджували в соцмережах, що війська РФ змогли просунутися до південно-східних околиць Мирнограда і вже ведуть стрілецькі бої у місті. Проте, українські військові стверджували, що російські війська діють у Мирнограді, як ДРГ.

Окрім того, серед російських військових блогерів поширювалась інформація, що російські війська змогли просунутися на більшій частині східних районів Селидового і дійшли до центру міста. Бої тривають також на околицях Українська, а Мемрик захопили. Тим часом у Галицинівку зайшли російські війська.

Покровськ
Сім'я евакуюється з Покровська. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Росіяни не збавляють швидкий темп наступу

В ISW додали, що росіяни не хочуть збавляти темп просування по Новогродівці — Гродівці, щоб оперативно захопити Мирноград та забезпечити собі вихід на околиці Покровська. 

"Російські війська, ймовірно, сподіваються досягти подібного ефекту, намагаючись охопити українські позиції між Мирноградом та Гродівкою. Хоча залишається незрозумілим, чи зможуть росіяни підтримувати відносно швидкі темпи просування через порівняно більше місто Мирноград та його околиці", — йдеться у звіті.

Окрім того, в ISW акцентують, що ймовірно російські війська спробують воювати через українські оборонні позиції вздовж лінії Новогродівка — Гродівка, хоча і зазнають великих втрат. Так вони хочуть зберегти темп просування для швидкого захоплення Мирнограда.

Росіяни просуваються до Селидового для зупинки наступу ЗСУ

Тим часом російські війська наближаються до міста Селидове та до Українська й Гірника. Вони хочуть зупинити український наступ на південному краю в напрямку Покровська, що несе потенційну загрозу для тактичних операцій армії РФ.

Покровськ яка ситуація
Карта просування російських військ у Донецькій області станом на 29 серпня. Фото: скриншот Deepstate

В ISW пояснили, що наразі позиції ЗСУ східніше лінії Селидове — Українськ — Гірник дають можливість завдавати ударів по російському тилу у напрямку Покровська, що може зірвати наступ, адже там війська РФ активно розгортають логістику та збирають війська для наступу. 

"Командування армією РФ також, ймовірно, прагне розширити і стабілізувати південний фланг російського виступу в цьому районі, щоб не дозволити українським силам загрожувати здобуткам, яких Росія досягла в ході наступальної операції 2024 року, коли російські наступальні операції в напрямку Покровська досягнуть кульмінації", — йдеться у звіті ISW.

Також аналітики зазначили, що українські контратаки від основи виступу в напрямку Авдіївки можуть нести загрозу російським військам. Через це російське військове командування, ймовірно, вживе заходів на південному фланзі Покровського напрямку проти ЗСУ. 

Росіяни змінили тактику наступу 

Російські війська хочуть наступати з двох боків — Українська і Гірника. Це дозволить підтримувати наступальні операції західніше від Донецька. Територія північніше Красногорівки це поля, де обмежені прикриття з малою кількістю лісосмуг. Якщо росіяни будуть просуватися саме цією місцевістю, то, як стверджують аналітики, їм потрібні успішні механізовані атаки з чим в окупантів є труднощі. Тому вони змінюють тактику. 

"Російські війська виявилися більш вправними у просуванні від населеного пункту до населеного пункту невеликими піхотними групами в напрямку Покровська. Хоча ще невідомо, чи зможуть російські піхотні групи підтримувати темп просування при наближенні до Українська і Гірника", — констатують аналітики ISW.

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