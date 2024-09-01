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Втрата Україною F-16 — у США не вважають причиною падіння дружній вогонь

1 вересня 2024 16:40
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У США вважають, що дружній вогонь не є причиною падіння F-16 в Україні
Літаки F-16 в Україні. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Двоє високопоставлених американських військових заявили, що дружній вогонь, ймовірно, не був причиною падіння F-16 в Україні. Наразі слідчі розглядають різні версії авіакатастрофи.

Про це повідомляє The New York Times.

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"Втрату пілота неймовірно важко пережити, особливо зважаючи на те, що він був серед тих, хто боровся за право України мати літаки F-16", — сказав пілот і колишній офіцер ВПС України Анатолій Храпчинський.

За його словами, що стосується літаків, то важливо розуміти, що це війна і, на жаль, втрати неминучі.

"Ми боремося з державою, яка може запустити по Україні понад 200 одиниць зброї одним ударом, включаючи крилаті ракети, балістичні ракети і бойові безпілотники", — зазначив він.

Високопосадовці США вважають малоймовірним, що винищувач F-16 збили в Україні "дружнім вогнем" з комплексу Patriot.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту. 

Наразі слідчі України та США розглядають інші можливі причини, такі як технічна несправність або помилка пілота.

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США війна авіакатастрофа Україна розслідування літаки F-16

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