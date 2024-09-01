Как выглядит Угледар в Донецкой области сегодня

Город Угледар Донецкой области в августе 2024 года. Фото: t.me/ombr72

Украинские военные показали, как выглядит город Угледар Донецкой области после российских обстрелов. Населенный пункт похож на сплошные руины.

Фото обнародовали военные 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Telegram.

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"Когда-то это был городок в Донецкой области, где кипела жизнь. Угледар был домом для более 15 тысяч человек. Сейчас это сплошная руина, полная боли и потерь", — отмечают военные.

Город Угледар Донецкой области в августе 2024 года. Фото: t.me/ombr72

Город Угледар Донецкой области в августе 2024 года. Фото: t.me/ombr72

Город Угледар Донецкой области в августе 2024 года. Фото: t.me/ombr72