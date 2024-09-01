Как выглядит Угледар в Донецкой области сегодня

Сплошная руина — как выглядит город Угледар после российских обстрелов
1 сентября 2024 19:52
Город Угледар Донецкой области в августе 2024 года. Фото: t.me/ombr72
Украинские военные показали, как выглядит город Угледар Донецкой области после российских обстрелов. Населенный пункт похож на сплошные руины.
Фото обнародовали военные 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Telegram.
Читайте также:
Угледар во время войны
"Когда-то это был городок в Донецкой области, где кипела жизнь. Угледар был домом для более 15 тысяч человек. Сейчас это сплошная руина, полная боли и потерь", — отмечают военные.
Читайте Новини.LIVE!