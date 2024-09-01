Операция ВСУ в Курской области доказывает, что ядерное оружие не гарантирует безопасность границ РФ

Украинские военные в Судже. Фото: скриншот с видео

Операция украинских военных в Курской области показала, что владение ядерным оружием не гарантирует государству неприкосновенность ее границ и территорий. В течение почти трех недель защитникам удалось захватить территорию, которая составляет почти 1300 квадратных километров.

Об этом сообщает The Wall Street Journal в воскресенье, 1 сентября.

Читайте также:

Операция ВСУ в Курской операции

В материале говорится, что такие небольшие государства как Израиль, Иран, Северная Корея и Ливия пытались получить ядерное оружие для того, чтобы сдерживать нападения более крупных и лучше вооруженных противников.

Однако операция ВСУ в Курской операции стала первым случаем, когда ядерная держава столкнулась с вторжением страны, не имеющей такого оружия.

"Западные лидеры, военные мыслители и ядерные теоретики ломают голову над тем, что нынешние события означают для перспектив российской эскалации и для будущих военных игр", — говорится в материале WSJ.

Из-за событий в Курской области необходимо пересмотреть роль ядерного оружия в стратегии сдерживания.

В ядерной доктрине РФ отмечено, что страна может применить ядерное оружие в случае угрозы ее суверенитету или территориальной целостности. Однако Москва до сих пор не объявила о пересечении "красных линий".

Вероятно, нынешнее руководство Кремля оценивает угрозы суверенитету России преимущественно в контексте угроз для режима Путина.

"Никто действительно не знает российской "красной линии" — они никогда не называли ее точно", — отметил бывший советский и российский переговорщик по контролю над вооружениями Николай Соков.

Он считает, что ядерная эскалация, скорее всего, начнется с более широкого использования неядерного оружия, а не внезапного нападения.

В материале подчеркнули, что Украина операцией в Курской области, вероятно, преследует цель продемонстрировать, что еще одно табу может быть нарушено без катастрофических последствий. Это, в свою очередь, может стать аргументом для разрешения использования американского оружия на территории РФ.