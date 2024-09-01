Операція ЗСУ в Курській області доводить, що ядерна зброя не гарантує безпеку кордонів РФ

Українські військові у Суджі. Фото: скриншот з відео

Операція українських військових у Курській області показала, що володіння ядерною зброєю не гарантує державі недоторканість її кордонів та територій. Упродовж майже трьох тижнів захисникам вдалося захопити територію, яка становить майже 1300 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal у неділю, 1 вересня.

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Операція ЗСУ у Курській операції

У матеріалі йдеться, що такі невеликі держави як Ізраїль, Іран, Північна Корея та Лівія намагалися отримати ядерну зброю для того, щоб стримувати напади більших і краще озброєних супротивників.

Однак операція ЗСУ у Курській операції стала першим випадком, коли ядерна держава зіткнулася з вторгненням країни, яка не має такої зброї.

"Західні лідери, військові мислителі і ядерні теоретики ламають голову над тим, що нинішні події означають для перспектив російської ескалації і для майбутніх воєнних ігор", — йдеться в матеріалі WSJ.

Через події в Курській області необхідно переглянути роль ядерної зброї в стратегії стримування.

У ядерній доктрині РФ зазначено, що країна може застосувати ядерну зброю у разі загрози її суверенітету чи територіальній цілісності. Однак Москва досі не оголосила про перетин "червоних ліній".

Ймовірно, нинішнє керівництво Кремля оцінює загрози для суверенітету Росії переважно в контексті загроз для режиму Путіна.

"Ніхто насправді не знає російської "червоної лінії" — вони ніколи не називали її точно", — зазначив колишній радянський і російський перемовник з контролю над озброєннями Микола Соков.

Він вважає, що ядерна ескалація, швидше за все, розпочнеться з ширшого використання неядерної зброї, а не раптового нападу.

У матеріалі підкреслили, що Україна операцією у Курській області, ймовірно, має на меті продемонструвати, що ще одне табу може бути порушене без катастрофічних наслідків. Це своєю чергою може стати аргументом для дозволу використання американської зброї на території РФ.