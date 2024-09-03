Вибухи у Полтаві 3 вересня — росіяни випустили ракети

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Полтаві пролунали зранку 3 вересня. Російські окупанти випустили по місту балістичні ракети.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Полтаві 3 вересня

Сьогодні зранку у Полтаві пролунало щонайменше два вибухи.

Скриншот допису моніторингового каналу

Напередодні у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Скриншот допису Повітряних сил

А незадовго після цього повідомили про ракету курсом на Полтаву.

Скриншот допису Повітряних сил

Повітряна тривога наразі оголошена в чотирьох областях.