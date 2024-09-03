Вибухи у Полтаві 3 вересня — росіяни випустили ракети

У Полтаві пролунали вибухи — окупанти випустили ракети
3 вересня 2024 09:24
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters
Вибухи у Полтаві пролунали зранку 3 вересня. Російські окупанти випустили по місту балістичні ракети.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Вибухи в Полтаві 3 вересня
Сьогодні зранку у Полтаві пролунало щонайменше два вибухи.
Напередодні у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
А незадовго після цього повідомили про ракету курсом на Полтаву.
Повітряна тривога наразі оголошена в чотирьох областях.
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