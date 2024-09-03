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У Полтаві пролунали вибухи — окупанти випустили ракети

3 вересня 2024 09:24
Катерина Османська - Редактор
Вибухи у Полтаві 3 вересня — росіяни випустили ракети
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters
Катерина Османська - Редактор

Вибухи у Полтаві пролунали зранку 3 вересня. Російські окупанти випустили по місту балістичні ракети.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Сьогодні зранку у Полтаві пролунало щонайменше два вибухи.

вибухи у Полтаві 3 вересня
Скриншот допису моніторингового каналу

 

Напередодні у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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Скриншот допису Повітряних сил

А незадовго після цього повідомили про ракету курсом на Полтаву. 

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Скриншот допису Повітряних сил

Повітряна тривога наразі оголошена в чотирьох областях.

повітряна тривога в Україні 3 вересня
Повітряна тривога в Україні 3 вересня. Фото: alerts.in.ua

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