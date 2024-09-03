Взрывы в Полтаве 3 сентября — россияне выпустили ракеты

В Полтаве раздались взрывы — оккупанты выпустили ракеты
3 сентября 2024 09:24
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters
Взрывы в Полтаве раздались утром 3 сентября. Российские оккупанты выпустили по городу баллистические ракеты.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Взрывы в Полтаве 3 сентября
Сегодня утром в Полтаве прогремели по меньшей мере два взрыва.
Накануне в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.
А незадолго после этого сообщили о ракете курсом на Полтаву.
Воздушная тревога объявлена в четырех областях.
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