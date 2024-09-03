Взрывы в Полтаве 3 сентября — россияне выпустили ракеты

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Полтаве раздались утром 3 сентября. Российские оккупанты выпустили по городу баллистические ракеты.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Полтаве 3 сентября

Сегодня утром в Полтаве прогремели по меньшей мере два взрыва.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Накануне в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Скриншот сообщения Воздушных сил

А незадолго после этого сообщили о ракете курсом на Полтаву.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Воздушная тревога объявлена в четырех областях.