Удар по Полтаве 3 сентября — в области объявили трехдневный траур

Спасатели на месте удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Полтавской области объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по Институту связи 3 сентября. В результате вражеских обстрелов погиб по меньшей мере 41 человек.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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"Большая трагедия для Полтавщины и всей страны. Вражеский коварный удар отнял 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении Пронина.

В то же время он сказал, что с завтрашнего дня в области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате сегодняшней атаки.

"Светлая память всем погибшим. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности", — подчеркнул глава ОВА.