Обстріл Полтави 3 вересня — зросла кількість загиблих та поранених

Рятувальники на місці російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

У Полтаві у вівторок, 3 вересня, зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що окупанти вбили 47 людей, а поранили — 206.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська у соцмережі X.

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Російський удар по Полтаві 3 вересня

Зеленська пише, що ворог влучив у навчальний заклад та лікарню. Наразі відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Перша леді наголосила, що це приголомшлива трагедія для всієї України.

"Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше — життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять", — зазначила Зеленська.

Допис Зеленської. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Полтаві зранку 3 вересня пролунало кілька потужних вибухів. Російські окупанти завдали удару по одному з навчальних закладів міста.

За даними Міноборони, загарбники використали дві балістичні ракети. У відомстві зазначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на балістичний удар росіян по Полтаві. Він доручив провести повне та оперативне розслідування.

Також очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку.