Обстрел Полтавы 3 сентября — увеличилось число погибших и раненых

Спасатели на месте российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Полтаве во вторник, 3 сентября, возросло количество погибших в результате российского обстрела. Известно, что оккупанты убили 47 человек, а ранили — 206.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в соцсети X.

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Российский удар по Полтаве 3 сентября

Зеленская пишет, что враг попал в учебное заведение и больницу. В настоящее время известно о 47 погибших и 206 раненых. Первая леди подчеркнула, что это потрясающая трагедия для всей Украины.

"Мои глубокие соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российского ракетного обстрела Полтавы. Это потрясающая трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу. Уже известно о 47 погибших и 206 раненых. Россия забирает у нас самое ценное — жизнь. Никогда этого не забудем. Вечная память", — отметила Зеленская.

Пост Зеленской. Фото: скриншот

Напомним, в Полтаве утром 3 сентября прогремели несколько мощных взрывов. Российские оккупанты нанесли удар по одному из учебных заведений города.

По данным Минобороны, захватчики использовали две баллистические ракеты. В ведомстве отметили, что временной промежуток между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Со временем Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на баллистический удар россиян по Полтаве. Он поручил провести полное и оперативное расследование.

Также глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по Институту связи.