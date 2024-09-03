Умеров назвал, кто будет расследовать российский обстрел Полтавы 3 сентября

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, кто будет выяснять обстоятельства трагедии в Полтаве 3 сентября. Речь идет о правоохранителях в сотрудничестве с Главной инспекцией Минобороны.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Facebook.

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Умеров отметил, что Полтава и вся Украина переживает страшную трагедию. Российские оккупанты ударили баллистикой по одному из учебных заведений города и больнице. В результате атаки десятки людей погибли, а сотни — получили ранения. Спасатели и экстренные службы работают на месте.

"Обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны", — сообщил Умеров.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, в Полтаве утром 3 сентября прогремели несколько мощных взрывов. Российские оккупанты нанесли удар по одному из учебных заведений города.

По данным Минобороны, захватчики использовали две баллистические ракеты. В ведомстве отметили, что временной промежуток между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Со временем Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на баллистический удар россиян по Полтаве. Он поручил провести полное и оперативное расследование.

Также глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по Институту связи.