Окупанти 7 вересня обстріляли Херсонську область — є постраждалі

Пошкоджені гаражі внаслідок російської атаки. Фото: Національна поліція

Армія Росії зранку, 7 вересня атакувала цивільну інфраструктуру Бериславського, Каховського районів Херсонської області з артилерії, мінометів, дронів та авіації. Внаслідок атак ворога постраждало семеро мирних мешканців.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

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Як заявили правоохоронці, загарбники атакували Херсон, Садове, Антонівку, Комишани, Олександрівку, Придніпровське, Берислав, Тягинку, Раківку, Гаврилівку, Бургунку та Козацьке.

Пошкоджене авто внаслідок обстрілу. Джерело: Національна поліція

Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали багатоповерховий та 11 приватних будинків, три легкові автомобілі, два автобуси та гаражі. У поліції підкреслили, що ніхто з цивільних не загинув, але семеро осіб отримали не фатальні поранення уламками.