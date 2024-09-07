Окупанти 7 вересня обстріляли Херсонську область — є постраждалі

Росіяни обстріляли Херсонщину — у поліції розповіли про наслідки атаки
Армія Росії зранку, 7 вересня атакувала цивільну інфраструктуру Бериславського, Каховського районів Херсонської області з артилерії, мінометів, дронів та авіації. Внаслідок атак ворога постраждало семеро мирних мешканців.
Про це інформує пресслужба Національної поліції.
Росіяни обстріляли Херсонську область
Як заявили правоохоронці, загарбники атакували Херсон, Садове, Антонівку, Комишани, Олександрівку, Придніпровське, Берислав, Тягинку, Раківку, Гаврилівку, Бургунку та Козацьке.
Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали багатоповерховий та 11 приватних будинків, три легкові автомобілі, два автобуси та гаражі. У поліції підкреслили, що ніхто з цивільних не загинув, але семеро осіб отримали не фатальні поранення уламками.
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