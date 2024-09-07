Оккупанты 7 сентября обстреляли Херсонскую область - есть пострадавшие

Россияне обстреляли Херсонскую область — в полиции рассказали о последствиях атаки
Армия России утром, 7 сентября, атаковала гражданскую инфраструктуру Бериславского, Каховского районов Херсонской области по артиллерии, минометов, дронов и авиации. В результате атак врага пострадали семь мирных жителей.
Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.
Россияне обстреляли Херсонскую область
Как заявили правоохранители, захватчики атаковали Херсон, Садовое, Антоновку, Камышаны, Александровку, Приднепровское, Берислав, Тягинку, Раковку, Гавриловку, Бургунку и Казацкое.
В результате обстрелов повреждения получили многоэтажный и 11 частных домов, три легковых автомобиля, два автобуса и гаражи. В полиции подчеркнули, что никто из гражданских не погиб, но семь человек получили не фатальные осколочные ранения.
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