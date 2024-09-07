Партизаны АТЕШ обнаружили командный пункт оккупантов в Донецкой области

Партизаны АТЕШ обнаружили в сарае командный пункт оккупантов в Донецкой области
7 сентября 2024 10:58
Российский оккупант возле командного пункта в Донецкой области. Фото: t.me/atesh_ua
Партизаны "АТЕШ" обнаружили командный пункт седьмой артиллерийской бригады российских оккупантов в Донецкой области. Он размещается в сарае.
Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в среду, 7 сентября.
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Командный пункт оккупантов
"Наш агент провел разведку мест дислокации российских оккупационных войск. В ходе которой был обнаружен командный пункт седьмой артиллерийской бригады ВС РФ в населенном пункте Евгеновка", — говорится в сообщении.
На территории объекта есть много антенн, что свидетельствует о развернутой системе связи и передачи данных. Агент "АТЕШ" заметил, что вход в здание осуществляется через сарай. Это указывает на попытку скрыть реальное назначение объекта.
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