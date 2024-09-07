Оккупанты оставили без воды Лисичанск — в чем причина

Оккупанты прекратили завозить питьевую воду в Лисичанск, где нет централизованного водоснабжения
Боевики "ЛНР" перестали подвозить во временно оккупированный Лисичанск Луганской области цистерны с водой. При этом в городе уже длительное время отсутствует централизованное водоснабжение.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в субботу, 7 сентября.
Оккупанты оставили Лисичанск без воды
Как заявил глава ОВА, захватчики уже третий год обещают починить систему централизованного водоснабжения, но дальше разговоров и показательных ремонтов отдельных участков захватчики не выполняют "обещаний".
Чиновник говорит, что до этого для местных жителей боевики организовывали подвоз воды, правда, делали это нерегулярно. Однако в последнее время предоставленные россиянами водовозы из города исчезли.
"Это событие совпало с заменой куратора из Татарстана, которому "подшефный" Лисичанск", — подчеркнул глава ОВА.
Что говорят местные
У жителей захваченного города тоже сдают нервы. В одном из местных Telegram-каналов появилось сообщение, что воду теперь будут подвозить только в "административные" заведения.
Есть еще несколько версий, которые могут объяснить причину лишения города воды. Согласно первой, спецмашины не прошли ТО. За другой — как сказал один из водителей водовоза, все машины отправили в Курскую область.
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