Окупанти залишили без води Лисичанськ — в чому причину

Підвоз води в окупований Лисичанськ. Фото: росЗМІ

Бойовики "ЛНР" припинили підвозити у тимчасово окупований Лисичанськ Луганської області цистерни з водою. При цьому, у місті вже тривалий час відсутнє централізоване водопостачання.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор у суботу, 7 вересня.

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Як заявив глава ОВА, загарбники вже третій рік обіцяють полагодити систему централізованого водопостачання, але далі розмов та показових ремонтів окремих ділянок загарбники не виконують "обіцянок".

Чиновник каже, що до цього для місцевих жителів бойовики організовували підвезення води, щоправда, робили це нерегулярно. Проте останнім часом надані росіянами водовози з міста зникли.

"Ця подія збіглася із заміною куратора із Татарстану, якому "підшефний" Лисичанськ", — підкреслив очільник ОВА.

Скриншот допису Лисогора

Що кажуть місцеві

У мешканців загарбаного міста теж здають нерви. В одному з місцевих Telegram-каналів, з'явилося повідомлення, що воду тепер будуть підвозити лише до "адміністративних" закладів.

Скриншот допису з місцевого Telegram-каналу

Існує ще кілька версій, які можуть пояснити причину позбавлення міста води. Згідно з першою, спецмашини не пройшли ТО. За другою — як сказав один з водіїв водовозу, всі машини відправили до Курської області.