Російські командири схвалюють страти українських військовополонених, — ISW

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Командири російських окупантів схвалюють вбивство українських військовополонених. З листопада 2023 року зафіксовано 15 випадків страти полонених бійців Збройних сил України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Вбивство українських військовополонених

"Російські військові дедалі частіше страчують українських солдатів, які здаються в полон, уздовж усієї лінії фронту, ймовірно, частково тому, що російське командування схвалює поширення таких воєнних злочинів", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що 6 вересня CNN поширила відео страти російськими окупантами українських військових, які здалися в полон поблизу Покровська Донецької області наприкінці серпня і в Запорізькій області у травні. За даним джерел видання в українській військовій розвідці, починаючи з листопада 2023 року зафіксовано таких 15 випадків.

"ISW неодноразово повідомляла про попередні відеоматеріали та звіти про страти російськими військовослужбовцями українських військовополонених, а також спостерігала ширшу тенденцію численних зловживань з боку Росії щодо українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, як видається, були дозволені, а то й прямо схвалені окремими російськими командирами та підтримуються російськими польовими командирами", — додали в ISW.