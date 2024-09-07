Російські командири схвалюють страти українських військовополонених, — ISW

Командування окупантів схвалює вбивство українських військовополонених, — ISW
Командири російських окупантів схвалюють вбивство українських військовополонених. З листопада 2023 року зафіксовано 15 випадків страти полонених бійців Збройних сил України.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Вбивство українських військовополонених
"Російські військові дедалі частіше страчують українських солдатів, які здаються в полон, уздовж усієї лінії фронту, ймовірно, частково тому, що російське командування схвалює поширення таких воєнних злочинів", — йдеться у звіті.
Аналітики зазначили, що 6 вересня CNN поширила відео страти російськими окупантами українських військових, які здалися в полон поблизу Покровська Донецької області наприкінці серпня і в Запорізькій області у травні. За даним джерел видання в українській військовій розвідці, починаючи з листопада 2023 року зафіксовано таких 15 випадків.
"ISW неодноразово повідомляла про попередні відеоматеріали та звіти про страти російськими військовослужбовцями українських військовополонених, а також спостерігала ширшу тенденцію численних зловживань з боку Росії щодо українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, як видається, були дозволені, а то й прямо схвалені окремими російськими командирами та підтримуються російськими польовими командирами", — додали в ISW.
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