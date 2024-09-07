Российские командиры одобряют казни украинских военнопленных, — ISW

Командование оккупантов одобряет убийство украинских военнопленных, — ISW
Командиры российских оккупантов одобряют убийство украинских военнопленных. С ноября 2023 года зафиксировано 15 случаев смертной казни пленных бойцов Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Убийство украинских военнопленных
"Российские военные все чаще казнят украинских солдат, которые сдаются в плен, вдоль всей линии фронта, вероятно, частично потому, что российское командование одобряет распространение таких военных преступлений", — говорится в отчете.
Аналитики отметили, что 6 сентября CNN распространила видео казни российскими оккупантами украинских военных, сдавшихся в плен вблизи Покровска Донецкой области в конце августа и в Запорожской области в мае. По данным источников в украинской военной разведке, начиная с ноября 2023 года зафиксировано таких 15 случаев.
"ISW неоднократно сообщала о предыдущих видеоматериалах и отчетах о казнях российскими военнослужащими украинских военнопленных, а также наблюдала более широкую тенденцию многочисленных злоупотреблений со стороны России в отношении украинских военнопленных на разных участках фронта, которые, как представляется, были разрешены, а то и прямо одобрены отдельными российскими командирами и поддерживаются российскими полевыми командирами", — добавили в ISW.
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