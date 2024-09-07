Российские командиры одобряют казни украинских военнопленных, — ISW

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Командиры российских оккупантов одобряют убийство украинских военнопленных. С ноября 2023 года зафиксировано 15 случаев смертной казни пленных бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Убийство украинских военнопленных

"Российские военные все чаще казнят украинских солдат, которые сдаются в плен, вдоль всей линии фронта, вероятно, частично потому, что российское командование одобряет распространение таких военных преступлений", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что 6 сентября CNN распространила видео казни российскими оккупантами украинских военных, сдавшихся в плен вблизи Покровска Донецкой области в конце августа и в Запорожской области в мае. По данным источников в украинской военной разведке, начиная с ноября 2023 года зафиксировано таких 15 случаев.

"ISW неоднократно сообщала о предыдущих видеоматериалах и отчетах о казнях российскими военнослужащими украинских военнопленных, а также наблюдала более широкую тенденцию многочисленных злоупотреблений со стороны России в отношении украинских военнопленных на разных участках фронта, которые, как представляется, были разрешены, а то и прямо одобрены отдельными российскими командирами и поддерживаются российскими полевыми командирами", — добавили в ISW.