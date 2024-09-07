Ночная атака оккупантов 7 сентября — сколько шахедов сбили силы ПВО Украины

Сбивание вражеских целей. Фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны

Российские оккупанты в ночь на 7 сентября снова атаковали Украину. Для очередного обстрела противник использовал ударные беспилотники типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 67 "шахедов".

К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя удалось уничтожить 58 ударных дронов врага.

Количество сбитых российских дронов 7 сентября. Фото: t.me/kpszsu

В Воздушных силах рассказали, что шесть беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганской области. Также три дрона локально потеряны на территории Украины. Вероятно, они упали под воздействием средств РЭБ.

Ночью противовоздушная оборона работала в:

Винницкой области;

Ровенской;

Хмельницкий;

Киевской;

Кировоградской;

Николаевской;

Черниговской;

Черкасской;

Сумской;

Херсонской;

Полтавской.