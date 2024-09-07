Ночная атака оккупантов 7 сентября — сколько шахедов сбили силы ПВО Украины

Ночная атака оккупантов — сколько беспилотников сбили силы ПВО
Российские оккупанты в ночь на 7 сентября снова атаковали Украину. Для очередного обстрела противник использовал ударные беспилотники типа Shahed.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов
Радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 67 "шахедов".
К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя удалось уничтожить 58 ударных дронов врага.
В Воздушных силах рассказали, что шесть беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганской области. Также три дрона локально потеряны на территории Украины. Вероятно, они упали под воздействием средств РЭБ.
Ночью противовоздушная оборона работала в:
- Винницкой области;
- Ровенской;
- Хмельницкий;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Сумской;
- Херсонской;
- Полтавской.
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