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Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

7 вересня 2024 09:52
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Нічна атака окупантів 7 вересня — скільки шахедів збили сили ППО України
Збиття ворожих цілей. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у ніч проти 7 вересня знову атакували Україну. Для чергового обстрілу противник використовував ударні безпілотники типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 67 "шахедів".

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою вдалося знищити 58 ударних дронів ворога.

ППО збила 58 російських безпілотників 7 вересня
Кількість збитих російських дронів 7 вересня. Фото: t.me/kpszsu

У Повітряних силах розповіли, що шість безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганської області. Також три дрони локаційно втрачені на території України. Ймовірно, вони упали під впливом засобів РЕБ.

Вночі протиповітряна оборона працювала у:

  • Вінницькій області;
  • Рівненській;
  • Хмельницькій;
  • Київській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Сумській;
  • Херсонській;
  • Полтавській.
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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

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