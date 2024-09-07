ЗСУ відновили позиції під Покровськом Донецької області — звіт ISW

Українські військові відновили обмежені позиції на Покровському напрямку, — ISW
Українські військові відновили раніше втрачені позиції під Покровськом Донецької області. Однак наразі фіксується просування російських окупантів біля Торецька.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація на фронті
Сили оборони України відновили обмежені позиції на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 вересня, показують, що ЗСУ повернули контроль над позиціями в південно-західній частині Галицинівки та західній Михайлівці.
Просування окупантів біля Торецька
В ISW зазначили, що російські загарбники нещодавно просунулися в напрямку Торецька. Геолокаційні кадри від 5 вересня уточнили візуально підтверджену максимальну протяжність їх передової лінії на півночі та сході Нью-Йорка, а також на північ від нього та в східній околиці Нелипівки.
Згодом російські "воєнкори" заявили, що ЗСУ почали контратаку біля Торецька та Нью-Йорка. За їхніми словами, українські воїни мають резерви, щоб вплинути на темпи наступу РФ на цьому напрямку.
"5 і 6 вересня російські блогери розповідали, що війська РФ просунулися в південній частині Торецька та поблизу Дружби, проте в ISW не знайшли підтвердження", — йдеться у звіті.
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