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Українські військові відновили обмежені позиції на Покровському напрямку, — ISW

7 вересня 2024 08:59
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ відновили позиції під Покровськом Донецької області — звіт ISW
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Українські військові відновили раніше втрачені позиції під Покровськом Донецької області. Однак наразі фіксується просування російських окупантів біля Торецька.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Сили оборони України відновили обмежені позиції на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 вересня, показують, що ЗСУ повернули контроль над позиціями в південно-західній частині Галицинівки та західній Михайлівці.

Просування окупантів біля Торецька

В ISW зазначили, що російські загарбники нещодавно просунулися в напрямку Торецька. Геолокаційні кадри від 5 вересня уточнили візуально підтверджену максимальну протяжність їх передової лінії на півночі та сході Нью-Йорка, а також на північ від нього та в східній околиці Нелипівки.

Згодом російські "воєнкори" заявили, що ЗСУ почали контратаку біля Торецька та Нью-Йорка. За їхніми словами, українські воїни мають резерви, щоб вплинути на темпи наступу РФ на цьому напрямку.

"5 і 6 вересня російські блогери розповідали, що війська РФ просунулися в південній частині Торецька та поблизу Дружби, проте в ISW не знайшли підтвердження", — йдеться у звіті.

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