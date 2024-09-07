Втрати окупантів на війні в Україні на 7 вересня — звіт Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Протягом останньої доби українські військові ліквідували понад 1 200 російських окупантів. Захисники також залишили загарбників без важливої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у суботу, 7 вересня.

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Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 7 вересня орієнтовно склали:

особового складу — близько 623 990 (+1270) осіб;

танків — 8 632 (+1) одиниці;

бойових броньованих машин — 16 878 (+0) одиниць;

артилерійських систем — 17 774 (+29) одиниці;

РСЗВ — 1178 (+0) одиниць;

засобів ППО — 942 (+1) одиниці;

літаків — 368 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14 784 (+52) одиниці;

крилатих ракет — 2 588 (+1) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 24 171 (+55) одиниця;

спеціальної техніки — 3 037 (+0) одиниць.