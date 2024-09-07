Втрати окупантів на війні в Україні на 7 вересня — звіт Генштабу ЗСУ

Понад 1200 окупантів та багато техніки — у Генштабі назвали втрати росіян за добу
7 вересня 2024 08:04
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Протягом останньої доби українські військові ліквідували понад 1 200 російських окупантів. Захисники також залишили загарбників без важливої техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у суботу, 7 вересня.
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Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 7 вересня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 623 990 (+1270) осіб;
- танків — 8 632 (+1) одиниці;
- бойових броньованих машин — 16 878 (+0) одиниць;
- артилерійських систем — 17 774 (+29) одиниці;
- РСЗВ — 1178 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 942 (+1) одиниці;
- літаків — 368 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14 784 (+52) одиниці;
- крилатих ракет — 2 588 (+1) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24 171 (+55) одиниця;
- спеціальної техніки — 3 037 (+0) одиниць.
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