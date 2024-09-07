Потери оккупантов на войне в Украине на 7 сентября — отчет Генштаба ВСУ

Более 1200 оккупантов и много техники — в Генштабе назвали потери россиян за сутки
7 сентября 2024 08:04
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
За последние сутки украинские военные ликвидировали более 1 200 российских оккупантов. Защитники также оставили захватчиков без важной техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в субботу, 7 сентября.
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Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 7 сентября ориентировочно составили:
- личного состава — около 623 990 (+1270) человек;
- танков — 8 632 (+1) единицы;
- боевых бронированных машин — 16 878 (+0) единиц;
- артиллерийских систем — 17 774 (+29) единицы;
- РСЗО —1 178 (+0) единиц;
- средств ПВО — 942 (+1) единицы;
- самолетов — 368 (+0) единиц;
- вертолетов — 328 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 14 784 (+52) единицы;
- крылатых ракет — 2588 (+1) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 24 171 (+55) единица;
- специальной техники — 3 037 (+0) единиц.
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