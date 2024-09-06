В Покровске остаются мирные жители

В прифронтовом Покровске остается более 20 тысяч мирных жителей
В Покровске Донецкой области, несмотря на тяжелые бои, остаются тысячи человек. Всего в городе находится еще более 24 тысяч жителей.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона в пятницу, 6 сентября.
В Покровске остаются гражданские
"Сейчас в общине остается 35 тысяч человек, в самом Покровске — 24,5 тысячи. Детей в общине 1600, в Покровске — 929", — сказал он.
По словам главы Донецкой ОВА, за месяц более 20 тысяч человек выехали из Покровска, среди них более трех тысяч детей.
Филашкин добавил, что эвакуированные из Покровска люди едут в Полтавскую, Кировоградскую, Закарпатскую и Киевскую области. Он отметил, что большую помощь оказывает Днепропетровская область.
По данным военной администрации, обстановка в области сложная — в сутки более 2700 раз враг обстрелял регион. 16 человек ранены и один человек погиб.
Читайте Новини.LIVE!