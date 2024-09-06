В Покровске остаются мирные жители

Полицейский оказывает помощь жители города Покровск. Фото иллюстративное: Национальная полиция

В Покровске Донецкой области, несмотря на тяжелые бои, остаются тысячи человек. Всего в городе находится еще более 24 тысяч жителей.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона в пятницу, 6 сентября.

Читайте также:

В Покровске остаются гражданские

"Сейчас в общине остается 35 тысяч человек, в самом Покровске — 24,5 тысячи. Детей в общине 1600, в Покровске — 929", — сказал он.

По словам главы Донецкой ОВА, за месяц более 20 тысяч человек выехали из Покровска, среди них более трех тысяч детей.

Филашкин добавил, что эвакуированные из Покровска люди едут в Полтавскую, Кировоградскую, Закарпатскую и Киевскую области. Он отметил, что большую помощь оказывает Днепропетровская область.

По данным военной администрации, обстановка в области сложная — в сутки более 2700 раз враг обстрелял регион. 16 человек ранены и один человек погиб.