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К боям за Нью-Йорк привлекли "Азов" — военные освободили часть поселка

6 сентября 2024 10:50
Катерина Османская - Редактор
Бои за Нью-Йорк — Азов освободил часть поселка и стабилизировал ситуацию
Бойцы "Азова". Иллюстративное фото: t.me/azov_media
Катерина Османская - Редактор

Бойцов 12 бригады специального назначения "Азов" привлекли к оборонительным и наступательным действиям в Нью-Йорке в Донецкой области. Военные вернули под контроль часть поселка и деблокировали из окружения украинских воинов.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова" в пятницу, 6 сентября.

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"С целью улучшения тактического положения на Торецком направлении 12-я бригада специального назначения "Азов" была вовлечена в оборонительные и наступательные действия непосредственно в населенном пункте Нью-Йорк и его окрестностях", — говорится в сообщении.

Военные рассказали, что на момент привлечения бригады к боевым действиям в этом направлении ситуация в поселке была катастрофической. Однако ее удалось стабилизировать, а также вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать находившиеся во враждебном окружении Силы обороны.

По словам бойцов, сейчас ситуация остается напряженной. В сутки россияне проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады. Несмотря на тяжелые бои, украинские военные держат оборону и успешно контратакуют.

"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий", — подчеркнули в "Азове".

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