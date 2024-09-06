Мирноград Донецкой области — как выглядит город сейчас

Последствия обстрела в Мирнограде. Архивное фото: ГСЧС

Мирноград Донецкой области каждый день находится под ударами оккупационной армии. Российские войска подошли почти вплотную, город превратился в руины, где нет газа и питьевой воды.

В сети показали, как выглядит сейчас Мирноград.

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По состоянию на данный момент в Мирнограде проживает чуть больше двух тысяч человек. До полномасштабной войны здесь проживало более 46 тысяч человек. Россияне почти вплотную подошли к городу и оставаться здесь все опаснее.

В то же время начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, общаясь с журналистами, рассказал, что из Мирнограда и других опасных населенных пунктов идет эвакуация людей, а те, кто пока остается в области, получают всю необходимую помощь.

"Ежедневно враг наносит все больше ударов по городам Донецкой области. Мирноград, Покровск, Селидово россияне превращают в руины", — подчеркнул глава ОВА.

Также известно, что из-за постоянных обстрелов в городе нет газа и питьевой воды.