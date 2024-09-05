Наступление на России на Покровск — Сырский заявил о стабилизации фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: Reuters

За последние шесть дней враг не смог продвинуться под Покровском Донецкой области. Силы обороны остановили россиян на самом горячем направлении фронта.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью CNN.

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Сырский отметил, что украинским войскам удалось остановить россиян на самом горячем Покровском направлении и стабилизировать фронт.

"За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр. То есть наша стратегия работает", — сказал он.

Главнокомандующий подчеркнул, что частичные успехи на этом направлении обусловлены результатами Курской операции, которая заставила российское командование перебрасывать войска и предотвратила вторжение России.

По его словам, Силы обороны также лишили возможности россиян маневрировать и развертывать свои силы подкрепления по другим направлениям.

"И это послабление, безусловно, чувствуется по другим направлениям. Мы отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов и интенсивность наступления уменьшились", — подытожил Сырский.