Наступ на Росії на Покровськ — Сирський заявив про стабілізацію фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Reuters

За останні шість днів ворог не просунувся під Покровськом Донецької області. Сили оборони зупинили росіян на найгарячішому напрямку фронту.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю CNN.

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Сирський зазначив, що українським військам вдалося зупинити росіян на найгарячішому Покровському напрямку і стабілізувати фронт.

"За останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ані на метр. Тобто наша стратегія працює", — сказав він.

Головнокомандувач підкреслив, що часткові успіхи на цьому напрямку зумовлені результатами Курської операції, яка змусила російське командування перекидати війська та запобігла вторгненню РФ.

За його словами, Сили оборони також позбавили можливості росіян маневрувати й розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків.

"І це послаблення, безумовно, відчувається на інших напрямках. Ми відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступу зменшилися", — підсумував Сирський.