Мирноград Донецької області — який вигляд має місто зараз

Наслідки обстрілів у Мирнограді. Архівне фото: ДСНС

Мирноград Донецької області щоденно перебуває під ударами окупаційної армії. Російські війська підійшли майже впритул, місто перетворилось на руїни, де немає газу та питної води.

У мережі показали, який вигляд зараз має Мирноград.

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Станом на зараз в Мирнограді проживає трохи більше, ніж дві тисячі людей. До повномасштабної війни тут жили понад 46 тисяч людей. Росіяни майже впритул підійшли до міста і залишатися тут дедалі небезпечно.

Водночас начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, спілкуючись з журналістами, розповів, що з Мирнограда та інших небезпечних населених пунктів триває евакуація людей, а ті, хто поки що залишається в області, отримують всю необхідну допомогу.

"Щодня ворог завдає все більше ударів по містах Донеччини. Мирноград, Покровськ, Селидове росіяни перетворюють на руїни", — наголосив очільник ОВА.

Також відомо, що через постійні обстріли в місті немає газу та питної води.