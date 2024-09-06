Вибухи у Павлограді 6 вересня — в регіоні ракетна небезпека

У Дніпропетровській області пролунали вибухи
6 вересня 2024 10:00
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
Вибухи у Дніпропетровській області пролунали зранку 6 вересня. Напередодні повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару.
Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили.
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Моніторингові канали повідомили, що о 09:55 у Дніпропетровській області, зокрема Павлограді, пролунали вибухи.
Напередодні Повітряні сили попереджали про швидкісну ворожу ціль у напрямку Дніпра.
Крім того, у ПС додали, що є загроза застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога.
Наразі повітряна тривога оголошена у сімох областях.
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