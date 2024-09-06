Вибухи у Павлограді 6 вересня — в регіоні ракетна небезпека

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Дніпропетровській області пролунали зранку 6 вересня. Напередодні повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару.

Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили.

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Моніторингові канали повідомили, що о 09:55 у Дніпропетровській області, зокрема Павлограді, пролунали вибухи.

Скриншот допису моніторингового каналу

Скриншот допису моніторингового каналу

Напередодні Повітряні сили попереджали про швидкісну ворожу ціль у напрямку Дніпра.

Скриншот допису Повітряних сил

Скриншот допису Повітряних сил

Скриншот допису Повітряних сил

Крім того, у ПС додали, що є загроза застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога.

Скриншот допису Повітряних сил

Наразі повітряна тривога оголошена у сімох областях.