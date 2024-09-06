Нічна атака України 6 вересня — скільки російських дронів збила ППО

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна армія вночі 6 вересня вкотре атакувала Україну різними типами ракет та ударними дронами типу "Shahed". Протиповітряній обороні вдалося знищити 27 із 44 ворожих безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну:

однією керованою авіаційною ракетою Х-59;

однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей;

44 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ — територія Росії та Чауда — Крим).

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою станом на 08:00 збито 27 ударних БпЛА. Ще вісім безпілотників — локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!" — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО 6 вересня. Фото: t.me/kpszsu

Також відомо, що цієї доби протиповітряна оборона працювала у 13 областях: