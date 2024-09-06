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Нічна атака на Україну — скільки ворожих "шахедів" знищили Повітряні сили

6 вересня 2024 08:59
Катерина Османська - Редактор
Нічна атака України 6 вересня — скільки російських дронів збила ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Катерина Османська - Редактор

Російська окупаційна армія вночі 6 вересня вкотре атакувала Україну різними типами ракет та ударними дронами типу "Shahed". Протиповітряній обороні вдалося знищити 27 із 44 ворожих безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Нічна атака на Україну 6 вересня

У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну:

  • однією керованою авіаційною ракетою Х-59;
  • однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей;
  • 44 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ — територія Росії та Чауда — Крим).

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою станом на 08:00 збито 27 ударних БпЛА. Ще вісім безпілотників — локаційно втрачені на території України  (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!" — йдеться у повідомленні. 

робота ППО 6 вересня
Результати роботи ППО 6 вересня. Фото: t.me/kpszsu

Також відомо, що цієї доби протиповітряна оборона працювала у 13 областях:

  • Київській,
  • Кіровоградській,
  • Вінницькій,
  • Дніпропетровській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Полтавській,
  • Чернігівській,
  • Харківській,
  • Львівській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Сумській.

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обстріли ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ

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