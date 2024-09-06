Нічна атака України 6 вересня — скільки російських дронів збила ППО

Нічна атака на Україну — скільки ворожих "шахедів" знищили Повітряні сили
Російська окупаційна армія вночі 6 вересня вкотре атакувала Україну різними типами ракет та ударними дронами типу "Shahed". Протиповітряній обороні вдалося знищити 27 із 44 ворожих безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну 6 вересня
У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну:
- однією керованою авіаційною ракетою Х-59;
- однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей;
- 44 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ — територія Росії та Чауда — Крим).
Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою станом на 08:00 збито 27 ударних БпЛА. Ще вісім безпілотників — локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!" — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що цієї доби протиповітряна оборона працювала у 13 областях:
- Київській,
- Кіровоградській,
- Вінницькій,
- Дніпропетровській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Полтавській,
- Чернігівській,
- Харківській,
- Львівській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Сумській.
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