Ночная атака Украины 6 сентября — сколько российских дронов сбила ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российская оккупационная армия ночью 6 сентября в очередной раз атаковала Украину различными типами ракет и ударными дронами типа "Shahed". Противовоздушной обороне удалось уничтожить 27 из 44 вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Ночная атака на Украину 6 сентября

В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину:

одной управляемой авиационной ракетой Х-59;

одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей;

44 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков — Курск, Приморско-Ахтарск — территория России и Чауда — Крым).

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя по состоянию на 08:00 сбито 27 ударных БпЛА. Еще восемь беспилотников — локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ), один БпЛА повернул в направлении оккупированной Донецкой области. Еще несколько воздушных целей (вероятно ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается!" — говорится в сообщении.

Итоги работы ПВО 6 сентября. Фото: t.me/kpszsu

Также известно, что за эти сутки противовоздушная оборона работала в 13 областях: