Ночная атака Украины 6 сентября — сколько российских дронов сбила ПВО

Ночная атака на Украину — сколько вражеских "шахедов" уничтожили Воздушные силы
Российская оккупационная армия ночью 6 сентября в очередной раз атаковала Украину различными типами ракет и ударными дронами типа "Shahed". Противовоздушной обороне удалось уничтожить 27 из 44 вражеских беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 6 сентября
В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину:
- одной управляемой авиационной ракетой Х-59;
- одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей;
- 44 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков — Курск, Приморско-Ахтарск — территория России и Чауда — Крым).
Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя по состоянию на 08:00 сбито 27 ударных БпЛА. Еще восемь беспилотников — локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ), один БпЛА повернул в направлении оккупированной Донецкой области. Еще несколько воздушных целей (вероятно ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается!" — говорится в сообщении.
Также известно, что за эти сутки противовоздушная оборона работала в 13 областях:
- Киевской,
- Кировоградской,
- Винницкой,
- Днепропетровской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Полтавской,
- Черниговской,
- Харьковской,
- Львовской,
- Донецкой,
- Запорожский,
- Сумской.
Читайте Новини.LIVE!