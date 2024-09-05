Полтавский военный институт связи — названо количество погибших после удара РФ

В Полтаве завершили спасательные работы — названо общее количество жертв
В четверг, 5 сентября, в Полтаве завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара, пришедшегося по учебному заведению. Специалисты проводят идентификацию найденых тел.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Какое количество погибших и раненых
Спасатели отмечают, что во время российского ракетного удара по учебному заведению в Полтаве погибли 55 человек.
"Еще 328 человек пострадали", — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что специалисты проводят идентификацию найденых тел.
Что известно об обстреле
Несколько мощных взрывов в Полтаве раздались утром 3 сентября. Российские войска атаковали Полтавский военный институт связи.
По данным Минобороны, оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами, а промежуток между тревогой и атакой был настолько коротким, что люди оказались под атакой прямо в момент эвакуации в бомбоубежище.
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