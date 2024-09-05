Число погибших в Полтаве возросло до 55 человек

В Полтаве выросло количество погибших в результате удара России по учебному учреждению
В Полтаве количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению возросло до 55 человек. Ранения получили 328 человек разной степени тяжести.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в четверг, 5 сентября.
В Полтаве выросло количество погибших
Число погибших в результате удара россиян по учебному заведению в Полтаве возросло до 55 человек. Еще 328 человек получили ранения различной степени тяжести.
Также в результате удара частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса. Сообщается, что под завалами находятся еще люди.
"Поисково-спасательные работы продолжаются", — сообщили в МВД.
По данным МВД, продолжаются поисково-спасательные работы, которые продолжаются с учетом ситуации безопасности. Уже разобрано и вывезено 1760 тонн строительного мусора.
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