Число погибших в Полтаве возросло до 55 человек

Спасатели ГСЧС на месте обстрела в Полтаве. Фото: ГСЧС

В Полтаве количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению возросло до 55 человек. Ранения получили 328 человек разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в четверг, 5 сентября.

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Число погибших в результате удара россиян по учебному заведению в Полтаве возросло до 55 человек. Еще 328 человек получили ранения различной степени тяжести.

Также в результате удара частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса. Сообщается, что под завалами находятся еще люди.

"Поисково-спасательные работы продолжаются", — сообщили в МВД.

Собака помогает искать погибших. Фото: ГСЧС

Спасатели в разрушенном здании. Фото: ГСЧС

Разбор завалов. Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС на месте обстрела. Фото: ГСЧС

По данным МВД, продолжаются поисково-спасательные работы, которые продолжаются с учетом ситуации безопасности. Уже разобрано и вывезено 1760 тонн строительного мусора.