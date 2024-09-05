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Оккупанты атаковали Днепропетровскую область — пострадал спасатель

5 сентября 2024 14:48
Катерина Османская - Редактор
Обстрелы Днепропетровской области 5 сентября — в регионе раненный спасатель
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Катерина Османская - Редактор

Российские оккупанты утром 5 сентября ударили "шахедами" по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал 45-летний спасатель.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Утром враг атаковал область дроном-камикадзе. Повредил инфраструктуру, из-за чего произошло возгорание. Пожарные потушили его, когда россияне нанесли повторный удар", — говорится в сообщении Лысака.

обстрел Днепропетровской области 5 сентября
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате атаки оккупантов ранения получил 45-летний спасатель. По данным главы ОВА, мужчине оказали необходимую помощь, его состояние удовлетворительное.

Кроме того, огнем уничтожено служебное авто.

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Скриншот сообщения Сергея Лисака

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