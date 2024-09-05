Обстріли Дніпропетровської області 5 вересня — в регіоні поранений рятувальник

Окупанти атакували Дніпропетровську область — постраждав рятувальник
5 вересня 2024 14:48
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Російські окупанти зранку 5 вересня вдарили "шахедами" по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждав 45-річний рятувальник.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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"Зранку ворог атакував область дроном-камікадзе. Пошкодив інфраструктуру, через що сталося займання. Пожежники приборкували його, коли росіяни завдали повторного удару", — йдеться у повідомленні Лисака.
Внаслідок атаки окупантів поранення отримав 45-річний рятувальник. За даними очільника ОВА, чоловіку надали необхідну допомогу, його стан задовільний.
Крім того, вогнем знищене службове авто.
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