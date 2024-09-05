Кількість загиблих у Полтаві зросла до 55 осіб

У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок удару Росії по навчальному закладу
У Полтаві кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу зросла до 55 осіб. Поранення отримали 328 осіб різного ступеня важкості.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України у четвер, 5 вересня.
У Полтаві зросла кількість загиблих
Кількість загиблих внаслідок удару росіян по навчальному закладу у Полтаві зросла до 55 осіб. Ще 328 осіб зазнали поранень різного ступеня важкості.
Також внаслідок удару частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу. Повідомляється, що під завалами ще перебувають люди.
"Пошуково-рятувальні роботи тривають", — повідомили в МВС.
За даними МВС, наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи, які тривають з урахуванням безпекової ситуації. Вже розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття.
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