Кількість загиблих у Полтаві зросла до 55 осіб

Рятувальники ДСНС на місці обстрілу у Полтаві. Фото: ДСНС

У Полтаві кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу зросла до 55 осіб. Поранення отримали 328 осіб різного ступеня важкості.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України у четвер, 5 вересня.

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У Полтаві зросла кількість загиблих

Кількість загиблих внаслідок удару росіян по навчальному закладу у Полтаві зросла до 55 осіб. Ще 328 осіб зазнали поранень різного ступеня важкості.

Також внаслідок удару частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу. Повідомляється, що під завалами ще перебувають люди.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають", — повідомили в МВС.

Собака допомагає шукати загиблих. Фото: ДСНС

Рятувальники у зруйнованій будівлі. Фото: ДСНС

Розбір завалів. Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС на місці обстрілу. Фото: ДСНС

За даними МВС, наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи, які тривають з урахуванням безпекової ситуації. Вже розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття.