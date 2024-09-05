Ракетный удар по Полтаве 3 сентября — количество погибших снова выросло

В Полтаве возросло количество погибших в результате удара по учебному заведению
5 сентября 2024 10:22
Последствия удара по Полтаве 3 сентября. Фото: ГСЧС
В результате ракетного удара по учебному заведению в Полтаве количество погибших возросло до 54 человек. Еще 297 человек пострадали, спасательные работы продолжаются.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в четверг, 5 сентября.
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"Количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло до 54 человек. Еще 297 человек пострадали", — говорится в сообщении.
По данным МВД, продолжаются поисково-спасательные работы с учетом ситуации безопасности. Уже разобрано и вывезено 1760 тонн строительного мусора.
По всей вероятности, под завалами может находиться еще до пяти человек.
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