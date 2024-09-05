Ракетний удар по Полтаві 3 вересня — кількість загиблих знову зросла

У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок удару по навчальному закладі
5 вересня 2024 10:22
Наслідки удару по Полтаві 3 вересня. Фото: ДСНС
Внаслідок ракетного удару по навчальному закладі у Полтаві кількість загиблих зросла до 54 людей. Ще 297 людей постраждало, рятувальні роботи продовжуються.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ у четвер, 5 вересня.
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Наслідки удару по Полтаві 3 вересня
"Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 54 людей. Ще 297 людей постраждало", — йдеться у повідомленні.
За даними МВС, наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи, які тривають з урахуванням безпекової ситуації. Вже розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття.
Ймовірно, під завалами може перебувати ще до п'яти осіб.
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