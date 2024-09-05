Полтавський військовий інститут зв'язку — названо кількість загиблих після удару РФ

Наслідки російського удару по Полтавському військовому інституту зв'язку. Фото: МВС

У четвер, 5 вересня, в Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару, який прийшовся по навчальному закладу. Фахівці проводять ідентифікацію вилучених тіл.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Рятувальники зазначають, що під час російського ракетного удару по навчальному закладі у Полтаві загинули 55 людей.

"Ще 328 осіб постраждали", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених тіл.

Повідомлення ДСНС у Facebook

Що відомо про обстріл

Кілька потужних вибухів у Полтаві пролунало вранці 3 вересня. Російські війська атакували Полтавський військовий інститут зв'язку.

За даними Міноборони, окупанти атакували двома балістичними ракетами, а проміжок між тривогою та атакою був настільки коротким, що люди опинилися під атакою прямо в момент евакуації до бомбосховища.