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У Полтаві завершили рятувальні роботи — названо загальну кількість жертв

5 вересня 2024 18:25
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Полтавський військовий інститут зв'язку — названо кількість загиблих після удару РФ
Наслідки російського удару по Полтавському військовому інституту зв'язку. Фото: МВС
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У четвер, 5 вересня, в Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару, який прийшовся по навчальному закладу. Фахівці проводять ідентифікацію вилучених тіл.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Рятувальники зазначають, що під час російського ракетного удару по навчальному закладі у Полтаві загинули 55 людей.

"Ще 328 осіб постраждали", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених тіл.

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Повідомлення ДСНС у Facebook

Що відомо про обстріл

Кілька потужних вибухів у Полтаві пролунало вранці 3 вересня. Російські війська атакували Полтавський військовий інститут зв'язку.

За даними Міноборони, окупанти атакували двома балістичними ракетами, а проміжок між тривогою та атакою був настільки коротким, що люди опинилися під атакою прямо в момент евакуації до бомбосховища.

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